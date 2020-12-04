DASK 125 milyon TL tazminat ödedi

Turgut, şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar 22 bin hasar ihbarı aldık ve depremden sonraki bir ay içinde bunların 15 bin 600’ünü sonuçlandırdık. Sonuçlanan dosyalar için de 125 milyon TL ödeme yaptık. Kalan dosyaları da en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödemeleri tamamlamak için zorlu pandemi şartlarına rağmen aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.”



550 milyon lira



Turgut, İzmir depreminden sonra yapılan ödemelerle birlikte DASK’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarının 550 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Turgut, “Depremden sonraki ilk hafta Ege’de günlük poliçe üretimi yüzde 100’lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda yüzde 40’larda. İzmir’deki zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 635 binden 680 binlere yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5 düzeyinde” diye konuştu.