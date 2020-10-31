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    HaberlerEkonomi Haberleri DASK deprem bölgesinde göreve başladı
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    31.10.2020 - 09:34 |

    DASK deprem bölgesinde göreve başladı

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir Seferihisar merkezli, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    DASK deprem bölgesinde göreve başladı

    DASK’ın tüm yöneticileri ile birlikte deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, “İzmir ve depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

    DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut şunları ifade etti:

    “DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.”

    Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor.

    DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden, www.dask.gov.tr internet sitesinden ve e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

      Son dakika! İzmirliler geceyi sokakta geçirdiİzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.
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