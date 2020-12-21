DASK’ın ödeme gücü 40 milyar TL

Yüzde 57’ye ulaştı

SEDDK Başkanı Gürsoy, DASK’a ilişkin AA’ya değerlendirmede bulundu. Türker Gürsoy, 2020 yılında 2 büyük deprem yaşandığını anımsatarak, DASK olarak depremlerden sonra hızla sahaya inerek hasar tespit çalışmalarını başlatmaya ve tazminat ödemelerini yaparak depremden mağdur olan vatandaşların yanında olmaya önem verdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısının 10 milyonu aşarken sigortalılık oranının yüzde 57 düzeyinde olduğunu bildiren Gürsoy, Marmara Bölgesi’nin yüzde 68’lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranlarının Ege Bölgesi’nde yüzde 57, İç Anadolu’da yüzde 53, Doğu Anadolu’da yüzde 50, Akdeniz’de yüzde 49, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 45’ler düzeyinde seyrettiğini söyledi.

DASK’ın ödeme gücü ve olası İstanbul depremine ilişkin soru üzerine Gürsoy, DASK’ın, Zorunlu Deprem Sigortası ile bir havuz oluşturduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Reasürans’ın yönetiminde kasım ayı itibarıyla DASK’ın hasar ödeme gücü 40 milyar TL’ye yükseltildi.”