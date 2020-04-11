Dayanışma ruhuyla her zorluk yenilir

2004 yılında hayata veda eden Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, bu yıl eşitsizlikten gelir dağılımına, iklim değişikliğinden enerjiye, ulaştırmadan barınmaya kadar geniş bir yelpazede ekonomi politikaları ile özel sektör ve kamunun rolüne odaklanan fikirleri ve bilim insanlarını ödüllendirdi.

Teması “Ekonomi ve Türkiye’nin Geleceği” olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde kazanan makaleler açıklanırken, Jüri Özel Ödülü London School of Economics (LSE) Profesörü Lord Nicholas Stern’e verildi.

Her şeyin başı sağlık

Güler Sabancı, her yıl 10 Nisan’da Sakıp Sabancı’nın değerli hatırasını anmak ve ödülleri sahiplerine takdim etmek üzere düzenledikleri töreni bu yıl içinde bulunulan olağanüstü koşullar nedeniyle yapamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Merhum Sakıp Bey’in dilinden düşürmediği ‘Her şeyin başı sağlık’ sözünün önemini her geçen gün daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz.

Bugün ortak akla, bilime ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bireyler sosyal olarak izole olurken, dünyanın tam tersine daha fazla birleşmesi, yakınlaşması ve hep birlikte bu sorunun üstesinden gelmesi gerekiyor.”

BU HİKÂYEDE MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE OLACAK

London School of Economics (LSE) Profesörü Lord Nicholas Stern ödül almaktan onur duyduğunu belirterek, “İklim değişikliği, insanlığın geleceği için çok büyük bir tehdit. Önümüzdeki 20 yıl çok kritik. Türkiye, iklim değişikliği konusunda Avrupa gibi çok kırılgan bir noktada ama Türkiye’nin çok büyük bir avantajı geniş rüzgar ve güneş kaynakları. Sahip olduğu özel coğrafya ve engin kültürle dünya için odak noktası. Buna Türkiye’nin merkezde olacağı bir hikaye gözüyle de bakabiliriz” dedi.