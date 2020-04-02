Dayanışmaya katılım çığ gibi büyüyor

Açıklanan başlıca destekler şöyle:

Borsa İstanbul’dan 5 milyon TL

Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon lira destek olma kararı aldı. Borsa İstanbul’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Halkbank desteği 56 milyon lira

Halkbank ‘Biz Bize Yeteriz’ diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL destek verdiğini açıkladı. Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Kamu sağlığı için büyük önem taşıyan bu süreçte tüm finansal imkânlarımızla ekonomik istikrarımızın korunmasına hizmet edecek, bu zor günlerin hızla geride kalması için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz” denildi.

VakıfBank’tan 50 milyon TL

Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de VakıfBank’tan geldi. Kampanyaya 50 milyon TL’lik katkıda bulunduklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Üstünsalih şöyle devam etti: “VakıfBank Ailesi adına yaptığımız bu bağışın yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımı da kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğa karşı kendi gücümüzle direndik. Bugün de ‘Biz bize yeteriz’ diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum.”



BDDK da katıldı



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası’na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu. Ayrıca kurumun internet sitesinde de kampanyaya katılım duyurusu yayımlandı.





KGF’den 1 milyon lira

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından da yoğun destek gören kampanyaya bir bağış da Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) geldi. KGF, Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL bağışladığını duyurdu.



‘Hep birlikte aşacağız...’



BMC Otomotiv, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira destek vereceğini belirtti. Açıklamada küresel bir sorunla mücadele edildiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Aziz milletimizin huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşabilmesi için birlik ve beraberliğimizin zirveye ulaşıp milletçe somut sonuçlar alacağımıza şüphemizin olmadığı bu dönemi hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz.”



TİSK’in katkısı 20 milyon lira

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Akkol, Sağlık Bakanlığı’na 20 adet solunum cihazı bağışlamak için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.



Kuveyt Türk’ten 20 milyon lira



Kuveyt Türk Finans Grubu, koronavirüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 20 milyon TL bağış yaptı. Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

Rönesans’tan 8 milyon TL bağış



Rönesans Holding Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak üzere 8 milyon TL bağışta bulundu. Rönesans Holding açıklamasında, “Perakende sektöründeki iş ortaklarımızı desteklemek için Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park AVM’lerdeki 1.850 mağazadan 20 Mart - 30 Nisan dönemi için kira almayacağız” denildi.

