DeFacto üretime devam kararı aldı

Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan ödeme dengesi, tezgahların durma tehlikesini doğururken yaklaşık 4 milyon kişinin geçim kapısı olan tekstil sektörü de bu durumdan yara aldı.

Sistemin durmaması, tezgahların çalışmaya devam etmesi için taşın altına ellerini koyduklarını belirten Ateş, şunları söyledi:

‘Stratejik bir sektör’

“Bazı global markalar kesilmiş hatta üretimi tamamlanmış ürünlerini almama kararı alınca tedarikçilerin ellerinde binlerce mal kaldı. Hal böyle olunca da ödeme dengeleri bozuldu. Bu durum, tezgahların durma riskini doğurdu. İşte bu noktada Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak sorumluluk aldık.”

Ateş, tekstil sektörünün Türkiye için stratejik bir önemi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Türk tekstil sektörü, yılda 30 milyar dolara yakın ihracat yaparken yaklaşık 1 milyon kişiyi de istihdam ediyor. Tekstil sektörünün en önemli parçalarından biri de hazır giyim tedarikçileridir. Tezgahlar durursa tekstil sektörü de tökezler. Salgın bitecek ve insanlar sokağa çıkacak. İşte o dönem için hep birlikte hazırlıklı olmalıyız. 900 milyon TL’yi kasada tutmak, likit kalmak finansçılar için daha doğru gelebilir ama tedarikçi ile marka et ve tırnak gibidir. Biri olmadan diğerinin yaşaması mümkün değil. Biz perakendeciler, alışverişi tekrar eski seviyesine getirmek için kampanyalar düzenleyeceğiz. Alışveriş normal seviyesine geldikçe üreticilerimiz de eski kapasitelerine ulaşacak. Ayrıca 30 ülkede 500’den fazla mağazamız var. Bu noktada bazı üretimlerimiz yurt dışında oluyor. Oralarda da kesilmiş ürün iptali yapmadık.”