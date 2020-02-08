08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Değerli konut vergisinde süre uzatımı
Değerli konut vergisi beyanname verilme süresi 20 Mart’a, verginin 1’inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart’a kadar ertelendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1’inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.