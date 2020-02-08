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    HaberlerEkonomi Haberleri Değerli konut vergisinde süre uzatımı
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    08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Değerli konut vergisinde süre uzatımı

    Değerli konut vergisi beyanname verilme süresi 20 Mart’a, verginin 1’inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart’a kadar ertelendi.

    Değerli konut vergisinde süre uzatımı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1’inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

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