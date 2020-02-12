‘Değerli konut’a 1 yıl erteleme

Değerli konut uygulamasının 2021 yılından itibaren başlaması öngörülürken, Cumhurbaşkanı’na bu süreyi bir yıl daha uzatma yetkisi verildi. Tek konutu olanlar değerli konut vergisi uygulamasından muaf tutuldu. Birden fazla konutu olanlar için de değeri en düşük olan konut istisna tutulacak. Değerli konut değerlendirmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirlediği değerler dikkate alınmayacak.



TBMM Genel Kurulu’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi görüşülürken, değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin iktidar ve muhalefet sürpriz bir uzlaşma sağladı. Kısa bir süre önce 5 milyon TL’nin üzerindeki konutlara değerli konut vergisi konulmasına ilişkin düzenlemenin yasalaşmasının ardından vatandaşlardan yoğun tepki gelmişti.



İktidar ve muhalefet partileri gelen bu itirazlar doğrultusunda TBMM’de uzlaşma sağlayarak ortak önergelerle “değerli konut vergisine” yeni düzen getirdi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeler özetle şöyle:



Değerli konut vergisine ilişkin uygulama bir yıl ertelenerek 2021 yılı başında başlatılacak. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyannameler verilmeyecek ve vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Değerli konut değerlemesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirlediği değerler dikkate alınmayacak.



Cumhurbaşkanı uzatabilecek



Cumhurbaşkanı 2021’de başlayacak olan değerli konut uygulamasını bir yıl daha uzatabilecek.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek. Belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.



TOKİ’in sahip olduğu mesken nitelikler taşınmazlar ile, tek meskeni olanlar değerli konut vergisinden istisna tutulacak.

Birden fazla değerli konut vergisi kapsamına giren mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.



Vergi oranları



Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar “değerli konut vergisi”ne tabi olmayacak.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7.5 milyon TL arasında olanlardan binde 3 vergi alınacak.



7.5 milyon ila 10 milyon TL’ye kadar olanlardan her 7.5 milyon TL’si için 7 bin 500 TL, fazlası için de binde 6 vergi uygulanacak.



10 milyon TL’den fazla olanlardan ise her 10 milyon TL’si için 22 bin 500 TL daha fazlası için de binde 10 vergi oranı hayata geçirilecek.