DEİK ve YTB, uluslararası ticaret ilişkilerini geliştirecek iş birliği protokolü imzaladı

DEİK açıklamasına göre, Türkiye, son dönemde üniversite sayısı, araştırma merkezi sayısı, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında büyük bir değişim yaşıyor. Son 10 yılda, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan uluslararası öğrenci sayısında büyük bir artış kaydedildi ve güncel rakamlara göre Türkiye, 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 172 bin uluslararası öğrencisiyle bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri haline geldi. Türkiye, 2023 yılında 250 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

139 ülke bazlı, 5 sektörel ve 2 özel amaçlı olmak üzere 146 iş konseyiyle ticari diplomasi faaliyetleri yürüten DEİK ile 2019 yılında 167 ülkeden 146 bin 600 burs başvurusu alan YTB arasında imzalanan iş birliği protokolüyle hem Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere iş imkanı hem de dünyaya açılan Türk iş dünyasına Türkiye'yi yakından tanıyan çalışan bulma fırsatı sağlanacak.

İş birliği protokolü, DEİK Başkanı Nail Olpak ve YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından İstanbul'da imzalandı. Protokol, iki kurum tarafından kararlaştırılacak ülkelerde Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türkiye mezunlarına yönelik sektörel iş ve kariyer fuarları düzenlenmesi, mevcut fuarlara ortak katılım sağlanması gibi pek çok konuda iş birliği yapılmasını kapsıyor.

"Protokolün ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, şunları kaydetti:

"DEİK olarak YTB ile yaptığımız iş birliği kapsamında, Türkiye bursları ile Türkiye'de okuyan öğrencilere staj imkanı verilmesi ve dış ticaret gibi konularda eğitim programları düzenlenmesi için ortak çalışma yapacağız. DEİK iş konseylerimiz ile düzenleyeceğimiz faaliyetlerde YTB iş birliği ile Türkiye burslusu uluslararası öğrencileri bir araya getireceğiz. Dünya Türk İş Konseyimizin (DTİK) ve YTB'nin ayrı ayrı gerçekleştirdiği Diaspora Buluşmaları'na partner olarak katılım sağlayacağız. DEİK olarak düzenleyeceğimiz ticaret heyetlerine ve alım heyetlerine ilgili ülkede ticaret yapan Türkiye mezunu iş insanlarının da katılımını sağlamak üzere YTB ile birlikte hareket edeceğiz. Bu kapsamda yapılan iş birliği protokolümüzün dış ticaretimizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş birliği kapsamında, iş konseylerimizle koordinasyon sağlayarak hangi ülkeden hangi alanda çalışana ihtiyaç varsa buna göre hedef odaklı burslandırmalar yapılacak. YTB ile yaptığımız iş birliği geliştikçe hem Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere iş imkanı hem de dünyaya açılan Türk iş dünyasına Türkiye'yi yakından tanıyan ve uzmanlaşmış çalışan bulma fırsatı sağlanacak."

"Dünya genelinden yılda ortalama 150 bin civarında burs başvurusu alıyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise yapılan iş birliğinin özellikle Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türkiye mezunlarına yönelik olduğunu belirterek, "YTB olarak, dünya genelinden yılda ortalama 150 bin civarında burs başvurusu alıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 150 bin öğrencimiz mezun oldu. Dünyanın dört bir tarafından burslandırdığımız uluslararası öğrencilerimizi Türkiye'nin ihracat hedefleri ve dış ticaret potansiyeli ile uyumlu hale getirmek adına DEİK ile kıymetli bir protokolü imzalamış olduk. Protokol kapsamında DEİK iş konseyleriyle bilhassa hem sektörel bazda hem ülke bazında öğrencilerimizi buluşturacağız. Bunun yanında yine protokol bağlamında hem daha hedefe odaklı öğrenci burslandırmaları yapmayı hem de mezun olduktan sonra da öğrencilerimizin şirketlerimizde istihdamını sağlamayı amaçlıyoruz. İmzaladığımız bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.