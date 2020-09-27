BİST1.1240.41EURO8.920.26USD7.660.46ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama
    ABONE OL
    27.09.2020 - 14:10 | | AA

    DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.

    DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

    DEİK'ten yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

    Açıklamada, "Şimdiye kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bölgede barış ve huzurdan uzak her türlü eylemin karşısında durmaya devam edecek, tüm gücümüzle can Azerbaycan'ımızın yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

    Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. 

    Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı! Sivil kayıplar var!Azerbaycan’da Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ekibi Ermeni topçularının hedefi oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Türkiye-Azerbaycan arasında üst düzey görüşme

    Son dakika... Türkiye-Azerbaycan arasında üst düzey görüşme

    Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

    Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

    Cephe hattında çatışmalar başladı

    Cephe hattında çatışmalar başladı

    Ayak ülseri hastalığına yakalandı! Evden dışarı çıkamıyor

    Ayak ülseri hastalığına yakalandı! Evden dışarı çıkamıyor

    Sıradaki Haber