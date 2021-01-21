Demir ve demir dışında hedef bu yıl 10 milyar dolar ihracat

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Yakaladığımız ihracat rakamları ile sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren altıncı sektör olduk. Pandemiye rağmen ihracatımızda yüzde 1,5’lik artış kaydettik. Yeni nesil ihracat olarak tanımladığımız projelerimizle dünya pazarlarında güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

En hızlı toparlanan sektörlerin başında gelen demir ve demir dışı metaller yılın son ayını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 22 ihracat artışıyla tamamladı.

Öztiryaki, “Aşı faaliyetlerinin hızlanmasıyla fiziki çalışma hayatına hızla geri dönerek geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz sanal faaliyetleri tüm hızıyla fiziki faaliyetlerin takip etmesini planlıyoruz. Fuar ve heyet katılımlarının yanı sıra önemli uluslararası faaliyetlere sponsor olarak, tüm dünyada sektörlerimizin tanıtımına yoğunlaşacağız. 365 web platformlarımızı ise canlı tutmak için reklam çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşanan zorluk ve engellere rağmen her zamankinden daha hevesli ve motivasyonumuz tam olarak ihracata devam edeceğiz. Bu yıl temellerini attığımız pek çok projeyi 2021 yılında hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel değişime adapte olmak ve ihracatımızı dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek için daha önceki klasik faaliyetlerimize ilave strateji ve eylemler geliştiriyoruz ve 2021 yılında hızla ‘yeni nesil ihracat’ projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sektörel kümelenmelerin cazibe merkezi haline getirilmesi, ticaret elçilerinin yetiştirilmesi, yerli ara mamul üretim ve kullanımının teşviki, dijital dönüşüm, yeşil farkındalık ve ‘uluslararası ticaret gündemi webinarları’ başlıkları altında topladığımız projelerimizi çizdiğimiz yol haritaları doğrultusunda birer birer üyelerimize hizmet etmek üzere sunacağız” ifadelerini kullandı.

Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar kavramlarının vazgeçilmez birer unsur olduğunun altını çizen Öztiryaki, “Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar artık ticarete yön veriyor. Biz de 2020 yılında 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.400’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik. Ticaret Bakanlığımızın da destekleri bizlere itici güç oldu. Sanal heyetlere ilave olarak geliştirdiğimiz TRADE365 Projemiz kapsamında ihracatçılarımızı yılın 365 günü yabancı satın almacılar ile buluşturacak web portallarımızı hayata geçirdik. Alt sektörlerimize özel reklam kampanyaları hazırlayarak üye firmalarımızın tanıtımını gerçekleştirmenin yanı sıra sanal ticaret heyetlerimizin devam görüşmelerini de aynı portallar üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.