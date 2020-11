‘Demokrasi güçlenecek yatırımlar canlanacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahip olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız” dedi.



‘İyi bir yere geldik’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul etti.



Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, bölgesel ve küresel krizler arasında kendine yeni bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Bölgedeki güç mücadelelerinde siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri gücü en etkin şekilde kullanarak iyi bir yere gelindiğine inandığını belirten Erdoğan, “Koronavirüs salgınının, Avrupa başta olmak üzere, dünyanın tamamıyla birlikte bizi zorladığını görmeli ve bilmeliyiz” diye konuştu.



‘İdeal denge’



Son kabine toplantısının ardından birtakım yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

“Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şekilde yönettiğimiz açıktır. Milletimizin sağlığı ile ekonomimizin ihtiyaçları arasındaki en ideal dengeyi bularak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz.



‘Fırsatlar var’



Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yöneltiyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak 100 yılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye, yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız.”



Erdoğan, yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri kaldırdıklarını ifade ederek, “Türkiye’yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, iş birliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, bugün de MÜSİAD üyelerini kabul edeceğini söyledi.



Öngörülebilir kur



Vahdettin Köşkü’ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Başkanvekilleri İbrahim Pektaş, Mustafa Gültepe, Başaran Bayrak, Zeki Kıvanç ile yönetim kurulu, denetim kurulu ve sektörler konseyi üyeleri katıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, yeni ihracat seferberliği ilgili beklentilerini şöyle sıraladı:



Dış ticaret rejimi ve kambiyo rejiminin şeffaf, anlaşılır olması, çok sık değil az ve öz değişiklik yapılması.



Sürekli yükselen değil, öngörülebilir bir kur seviyesi için piyasa dinamikleri ile eş anlı yürüyen bir ekonomi yönetimi, güveni tesis eden yeni bir yaklaşım.



Eximbank ve ihracatın finansmanını sağlayan kurumlara sürekli destek ve kaynak sağlanması.



Merkez Bankası ve kamu bankalarıyla sürekli koordinasyon içinde olmak, ayda bir kere karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak.



Dijital altyapı ve otomasyon sistemleri ile ilgili olarak acil yatırımların yapılması.