Deniz Ã¼zerinde tekne ÅŸov

Fuarda barbekÃ¼lÃ¼, buhar banyolu, jakuzili, Ã§evreci elektrikle Ã§alÄ±ÅŸan hybrid tekneler gibi bir Ã§ok ilginÃ§ Ã¶zelliÄŸe sahip tekne meraklÄ±larÄ± iÃ§in yerini aldÄ±. Bu yÄ±l, ilk kez katamaranlar da karada sergileniyor.Â

Boat Show Tuzlaâ€™da boylarÄ± 3 metre ile 44 metre arasÄ±ndaki tekneler arasÄ±nda, dÃ¼nya prÃ¶miyerini yapacak olan 24 adet lansman teknesi de var. 35 Ã¼lkeden katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu fuarda, boyu 30 metre altÄ± olan 100â€™Ã¼n Ã¼zerinde tekne Ã¶zel olarak kurulan kapalÄ± alanda gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.

30 metre Ã¼stÃ¼ 26 tekne ise ilk kez denizde sergileniyor. Deniz Ã¼zerindeki tekneler, hava koÅŸullarÄ± uygun olursa denize aÃ§Ä±larak test edilebiliyor.