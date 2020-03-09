Deniz Ã¼zerinde tekne ÅŸov

09.03.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°
Deniz üzerinde tekne ÅŸov
Deniz tutkunlarÄ±nÄ± bir araya getiren, hafta sonu kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an ve 15 Mart akÅŸamÄ±na kadar aÃ§Ä±k olacak UluslararasÄ± Boat Show Tuzla Kara fuarÄ±nda fiyatÄ± 7 bin 500 TL ile 118 milyon TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 155 tekne gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.Â
Fuarda barbekÃ¼lÃ¼, buhar banyolu, jakuzili, Ã§evreci elektrikle Ã§alÄ±ÅŸan hybrid tekneler gibi bir Ã§ok ilginÃ§ Ã¶zelliÄŸe sahip tekne meraklÄ±larÄ± iÃ§in yerini aldÄ±. Bu yÄ±l, ilk kez katamaranlar da karada sergileniyor.Â
Boat Show Tuzlaâ€™da boylarÄ± 3 metre ile 44 metre arasÄ±ndaki tekneler arasÄ±nda, dÃ¼nya prÃ¶miyerini yapacak olan 24 adet lansman teknesi de var. 35 Ã¼lkeden katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu fuarda, boyu 30 metre altÄ± olan 100â€™Ã¼n Ã¼zerinde tekne Ã¶zel olarak kurulan kapalÄ± alanda gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.
30 metre Ã¼stÃ¼ 26 tekne ise ilk kez denizde sergileniyor. Deniz Ã¼zerindeki tekneler, hava koÅŸullarÄ± uygun olursa denize aÃ§Ä±larak test edilebiliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan DiyarbakÄ±r annelerine 8 Mart mesajÄ±CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HDP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmesinde "Bu onurlu duruÅŸunuzu devam ettiriniz. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa zamanda yavrularÄ±nÄ±za kavuÅŸursunuz. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun" mesajÄ±nÄ± verdi.