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    HaberlerEkonomi Haberleri DenizBank’tan virüse karşı 10 milyon lira
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    07.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    DenizBank’tan virüse karşı 10 milyon lira

    DenizBank, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan dayanışma kampanyalarına destek olmak amacıyla 10 milyon lira kaynak ayırdığını duyurdu.

    DenizBank’tan virüse karşı 10 milyon lira

    DenizBank’tan yapılan açıklamada, bankanın, salgınla mücadele doğrultusunda Türkiye’nin 81 ilinde 14 bine yakın çalışanla her türlü önlemi hızla aldığı ifade edildi.

    Sağlık ve erzak

    Bu dönemde, 700’ü aşkın şubede, müşterilerin ve çalışanların süreci en az hasarla geride bırakabilmesi adına ilk günden itibaren azami çaba gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    “Şubelerimizde, sağlık çalışanlarımız gibi kamu hizmeti verdiğinin bilinciyle kendi sağlıklarını bir yana bırakarak, emeklilerimizin maaş, çiftçilerimizin müstahsil ödemelerini aksatmadan gerçekleştiren, KOBİ’lerimizin ve bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ederiz. Attığımız adımlar ve aldığımız tüm önlemlere ilaveten, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla; toplamda 10 milyon lira kaynak ayırdığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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