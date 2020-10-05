Denizde ihracat rekoru

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, “Artan dünya ihtiyaçlarının karşılanması ve izole yaşam isteği sektörümüze olumlu yansıdı” dedi. Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını gemi ve yat üreten firmalara olumlu yansıdı.

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı, salgınına rağmen Türkiye’de ihracatını arttıran en büyük sektör oldu. GYHİB, eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 331.5 oranında ihracat artışı yaptı. İhracatın yaklaşık 160 milyon dolar tutarında olduğu öğrenildi.

En çok Norveç’e

GYHİB Başkanı Cem Seven, “Yılın ilk dokuz ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 26.9 oranında ihracat artışı yaptık. Bu veri bize 921 milyon 860 bin dolar tutarında ihracatı gösteriyor. 541 milyon doları gemi, 110 milyon doları yat, 106 milyon doları römorkör, 97 milyon doları feribot, 25 milyon doları yan sanayi, 41 milyon doları da tankerler ve diğer deniz araçları olarak kaydoldu” dedi. En büyük ihracatın 214 milyon dolar ile Norveç’e gerçekleştirildiğini belirten Seven, 176 milyon dolar ile Marshall Adaları’nın ikinci, 65 milyon dolar ile Malta’nın üçüncü olduğunu vurguladı.