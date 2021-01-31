Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Bozkurt, AA muhabirine, KahramanmaraÅŸ'Ä±n balÄ±k ihracatÄ±nda Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Baraj gÃ¶llerinde kurulan Ã¼retim tesislerinde yetiÅŸtirilen alabalÄ±klarÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelere ihraÃ§ edildiÄŸini dile getiren Bozkurt, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"2019 yÄ±lÄ±nda 6 bin 702 ton alabalÄ±k iÅŸlenerek 3 bin 100 ton iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n olarak ihraÃ§ edildi ve 138 milyon lira gelir saÄŸlandÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda ise 7 bin 500 ton alabalÄ±k iÅŸlenerek 3 bin 700 ton iÅŸlenmiÅŸ alabalÄ±k ihraÃ§ edilmiÅŸ ve bu alabalÄ±klardan 167 milyon lira gelir elde edilmiÅŸtir. Romanya, Polonya, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, LÃ¼bnan, Katar, Rusya, Azerbaycan, GÃ¼rcistan, Kazakistan, Ã‡in, ABD, Irak ve Ä°ran baÅŸta olmak Ã¼zere 54 Ã¼lkeye ihracat gerÃ§ekleÅŸtiriliyor."

Bozkurt, kentin su Ã¼rÃ¼nleri potansiyelinde TÃ¼rkiye'de ilk Ã¼Ã§e girdiÄŸini aktararak, "KahramanmaraÅŸ'ta faaliyette olan 'Su ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸleme Tesisi' kapasite aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'de birinci, Avrupa'da ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor." diye konuÅŸtu.

KahramanmaraÅŸ BalÄ±k Ãœreticileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim SarÄ± da su kaynaklarÄ± Ã¼zerine kurulan alabalÄ±k Ã¼retim tesislerinde bu sezon yaklaÅŸÄ±k 500 bin ton balÄ±k Ã¼rettiklerini belirtti.

Hasat dÃ¶neminde yoÄŸun bir tempoda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan SarÄ±, kentin 750 bin ton balÄ±k Ã¼retme kapasitesine sahip olduÄŸunu ifade etti.

"KahramanmaraÅŸ'ta yÄ±lÄ±n 12 ayÄ± balÄ±k yetiÅŸtiriciliÄŸi var"

SarÄ±, bÃ¶lgede Ã¼retilen balÄ±ÄŸÄ±n lezzetinden dolayÄ± Ã§ok beÄŸenildiÄŸini dile getirerek, "ÃœrettiÄŸimiz balÄ±klar TÃ¼rkiye iÃ§i ve ihracat olarak ikiye ayrÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli yerlerine gÃ¶nderiyoruz. KahramanmaraÅŸ'ta yÄ±lÄ±n 12 ayÄ± balÄ±k yetiÅŸtiriciliÄŸi var. DiÄŸer yÃ¶relerde sadece sezonluk, 3 veya 5 aylÄ±k balÄ±k Ã¼retimi yapÄ±lmaktadÄ±r. KahramanmaraÅŸ balÄ±k Ã¼retiminde, Ä°stanbul'dan sonra denizi olmamasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye'de ikinci sÄ±rada yer almaktadÄ±r." dedi.

BalÄ±k Ãœreticisi ve Su ÃœrÃ¼nleri MÃ¼hendisi Feridun Ã–zdemir de KahramanmaraÅŸ'Ä±n sularÄ±nÄ±n soÄŸuk olmasÄ± ve Ã¼reticilerin kaliteli yem kullanmasÄ±nÄ±n balÄ±ÄŸa ayrÄ± bir lezzet verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–zdemir, Ã¼reticilerin gerekli desteÄŸi bulmasÄ± halinde sÃ¼s balÄ±ÄŸÄ± yetiÅŸtiriciliÄŸinde de kenti ilk sÄ±raya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.