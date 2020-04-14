BİST98.0091,67EURO7,410,33USD6,780,09ALTIN376,200,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Denizlerde av yasağı başlıyor
    ABONE OL
    14.04.2020 - 11:13 | | DHA

    Denizlerde av yasağı başlıyor

    Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın (15 Nisan) başlayacağını belirterek, "Balıkçılar için 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerde av sezonu, bu sene dünyanın başına bela olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak zorunda kaldı." dedi.

    Denizlerde av yasağı başlıyor

    Özkaya, AA muhabirine, bütün sektörlere yansıyan Kovid-19 salgınının deniz ürünlerini de etkilediğini söyledi.

    Denizlerde av yasağının yarın başlayacağını ifade eden Özkaya, "Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerdeki av sezonu, bu sene dünyanın başına bela olan Kovid-19 yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak zorunda kaldı. Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar." diye konuştu.

    Bir balıkçı teknesinde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını, bu nedenle de Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruma bakımından teknelerin bağlandığını vurgulayan Özkaya, restoran ve lokanta gibi işletmelerin kapatılmasının da balık fiyatlarını düşürdüğünü ve balıkçıların biraz zarar ettiğini dile getirdi.

    Özkaya, bu sene denizlerde hamsinin bol olduğu bilgisini vererek, "Hamsi ilk çıktığında boyu biraz küçüktü ama sonradan normal boyutuna ulaştı. Vatandaş bu sene de hamsiye doydu. Bu sene palamut biraz sıkıntılıydı. Umarım önümüzdeki sezon daha bol olur." değerlendirmesinde bulundu.

    "Balıkçılar yeni sezon için desteklenmeli"

    Ramazan Özkaya, Kovid-19 nedeniyle etkilenen ticaretten dolayı deniz ürünleri ihracatında da bu sene bir miktar düşüş yaşanacağını bildirdi.

    Balıkçıların bu sezon ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

    "Balıkçılarımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında desteklenmeli. Balıkçıların vadesi gelen borçlarının gelecek av sezonuna kadar ertelenmesi talebimi yenilemek istiyorum. Ayrıca, uzun vadeli kolay kredi alabilmek de balıkçıları yeni sezona daha iyi hazırlar. Bu konularda bir çözüm getirilmesi bekliyoruz."

    ABD'deki kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçtiABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hakkari’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

    Hakkari’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

    Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

    Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

    Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

    Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

    BİM 14 Nisan bugün! Aktüel katalogda neler var?

    BİM 14 Nisan bugün! Aktüel katalogda neler var?

    Sıradaki Haber