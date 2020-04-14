Denizlerde av yasağı başlıyor

Özkaya, AA muhabirine, bütün sektörlere yansıyan Kovid-19 salgınının deniz ürünlerini de etkilediğini söyledi.

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağını ifade eden Özkaya, "Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerdeki av sezonu, bu sene dünyanın başına bela olan Kovid-19 yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak zorunda kaldı. Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar." diye konuştu.

Bir balıkçı teknesinde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını, bu nedenle de Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruma bakımından teknelerin bağlandığını vurgulayan Özkaya, restoran ve lokanta gibi işletmelerin kapatılmasının da balık fiyatlarını düşürdüğünü ve balıkçıların biraz zarar ettiğini dile getirdi.

Özkaya, bu sene denizlerde hamsinin bol olduğu bilgisini vererek, "Hamsi ilk çıktığında boyu biraz küçüktü ama sonradan normal boyutuna ulaştı. Vatandaş bu sene de hamsiye doydu. Bu sene palamut biraz sıkıntılıydı. Umarım önümüzdeki sezon daha bol olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Balıkçılar yeni sezon için desteklenmeli"

Ramazan Özkaya, Kovid-19 nedeniyle etkilenen ticaretten dolayı deniz ürünleri ihracatında da bu sene bir miktar düşüş yaşanacağını bildirdi.

Balıkçıların bu sezon ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında desteklenmeli. Balıkçıların vadesi gelen borçlarının gelecek av sezonuna kadar ertelenmesi talebimi yenilemek istiyorum. Ayrıca, uzun vadeli kolay kredi alabilmek de balıkçıları yeni sezona daha iyi hazırlar. Bu konularda bir çözüm getirilmesi bekliyoruz."