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    15.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Denizlerde av yasağı başlıyor

    Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlayacağını belirterek, “Balıkçılar için 15 Nisan’da sona ermesi gereken denizlerde av sezonu, bu sene dünyanın başına bela olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak zorunda kaldı” dedi.

    Denizlerde av yasağı başlıyor

    Özkaya, “Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacak” diye konuştu.

    Bir balıkçı teknesinde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını, bu nedenle de Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruma bakımından teknelerin bağlandığını vurgulayan Özkaya, restoran ve lokanta gibi işletmelerin kapatılmasının da balık fiyatlarını düşürdüğünü ve balıkçıların biraz zarar ettiğini dile getirdi.

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