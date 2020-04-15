Denizlerde av yasağı başlıyor

Özkaya, “Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacak” diye konuştu.



Bir balıkçı teknesinde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını, bu nedenle de Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruma bakımından teknelerin bağlandığını vurgulayan Özkaya, restoran ve lokanta gibi işletmelerin kapatılmasının da balık fiyatlarını düşürdüğünü ve balıkçıların biraz zarar ettiğini dile getirdi.