Depozito beyannamesinde süre 30 Mart’a uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, 2 Mart 2020 sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

1 Ocak 2019’dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, bu yıl başından itibaren de lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulaması devreye alındı.

Bu çerçevede poşet için adet başına 18 kuruş olan katılım payı, lastikler için adet başına 2-10 lira, aküler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilo başına 2-15 lira, yağlarda kilo başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilo başına 20-30 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre 1-10 kuruş olarak belirlendi.