‘Deprem hattı’ çalışması sürüyor

Bu hatla iletişim daha verimli hale getirilecek. O dönemde üç ay içinde hayata geçirileceği açıklanan bu hattın çalışmalarının halen sürdüğünü öğrendik. Var olan uygulamalar ve farklı kullanıcı alışkanlıkları nedeniyle böyle bir hatta ihtiyaç olmadığı yönünde görüş belirtenler de var.

Bunları indirin

AFAD, DBS ve Earthquake gibi uygulamalarla depremlerle ilgili önceden bilgi edinebilirsiniz. Deprem sonrasında işinize yarayabilecek uygulamalar da var. Enkaz altında kalanların seslerini duyurabilmesi için Whistle yani düdük uygulaması, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) uygulaması ‘Akut Güvendeyim’ bunlar arasında. Konumunuzu kısa mesajla önceden belirlediğiniz kişilere atıyor.

Turkcell’in BiP Acil Durum Butonu da var. Kullanıcılar önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyacı olup olmadığı bilgisini konumları ile ücretsiz olarak gönderebiliyor. Bridgefy uygulaması, internetin olmaması durumunda 50 metre mesafe bulunan kişilerle iletişimi sağlıyor.

Deprem gibi afetler sırasında cepten konuşmaya alternatif teknolojiler de var. VoLTE ve VoWİFi bunlardan ikisi. 4.5G teknolojisi ile gelen bu iki özelliği mobil şebekenin yetersiz olduğu durumlarda kullanmak mümkün.