BİST119.8500,13EURO6,600,02USD5,980,08ALTIN303,170,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Depremden etkilenen KOBİ'lere KOSGEB'den faizsiz kredi desteği
    ABONE OL
    30.01.2020 - 11:29 | | AA

    Depremden etkilenen KOBİ'lere KOSGEB'den faizsiz kredi desteği

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi  Programı'na Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin tamamının  başvurabileceğini bildirdi.

    Depremden etkilenen KOBİ'lere KOSGEB'den faizsiz kredi desteği

    Uzkurt, AA muhabirine, depremden zarar gören özellikle Malatya ve  Elazığ'da KOBİ'lere 100 bin lira üst limitli faizsiz kredi kullandırımı  yaptıracaklarını ifade etti.

    Valilik ve kaymakamlıklar tarafından depremden zarar görenlerin  tespitinden sonra bu listeleri kendileriyle paylaşacaklarını aktaran Uzkurt,  şöyle devam etti: 

    "Biz de bu listeyi bankalarla paylaşacağız. İlgili firmalarımız,  KOBİ'lerimiz 100 bin lirayı kullandıktan sonra 1 yıllık geri ödemesiz dönemi  olacak. Bu geri ödemesiz dönemin akabinde üçer aylık taksitler halinde 2 yıl  içerisinde bu ana parayı ödeyecekler ve faizinin tamamını KOSGEB olarak biz  karşılayacağız. Toplamda 36 ay vadeli faizsiz bir kredi olarak bunu  tanımlayabiliriz. Teminat güçlüğü çeken KOBİ'lerimiz için de biz Garanti Fonu'yla  bir protokol yapmayı planlıyoruz. Teminatları da oradan tedarik etmenin yolunu  açmış olacağız."

    "Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız yok"

    Uzkurt, valiliklerce hasar tespiti yapıldıktan sonra "Acil Destek  Kredisi Programı"ndan yararlanacak KOBİ sayısının netleşeceğini dile getirerek,  şunları kaydetti:

    "Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız olmayacak. Ne kadar firmamız  depremden zarar görmüşse bütün bu firmalarımıza bu kredi kullanımını  yaptırabilecek durumdayız. Yine KOSGEB olarak KOSGEB'den daha önce proje desteği  alana ve geri ödemesi vadesi gelen KOBİ'lerimizin borçlarını da 2021 yılına kadar  ertelemiş bulunmaktayız. Benzer şekilde KOSGEB'in kredi faiz programlarından  yararlanarak bir bankadan kredi kullanmış olan ve geri ödemesi, vadesi gelmiş  olan firmalarımızdan bu bankalara  olan borçlarını da yine 2021 yılına kadar  erteliyoruz."

    Depremden etkilenen KOBİlere KOSGEBden faizsiz kredi desteği

    "Krediyi doğrudan banka şubelerinden alacaklar"

    Uzkurt, kredi kullanımında KOBİ'lere kolaylık sağlayacaklarını  aktararak, şöyle konuştu:

    "Kredi kullandırımında vatandaşlarımızın herhangi bir belge ve dosya  hazırlamasına ihtiyaç olmadan hiçbir KOSGEB Müdürlüğümüze gelmesini gerektirecek    bir duruma mahal vermeden doğrudan ilgili banka  şubelerine gidecekler ve bu  kredilerini kullanacaklar. Hangi bankaların bu kredi programlarına iştirak  edeceklerini yakın zamanda ilan edeceğiz. Kurum olarak hazırlıklarımızı  tamamladık, bankalara yazımızı yazdık. KOBİ'ler doğrudan banka şubelerine giderek  bu kredilerini kullanabilecek. Mümkün olduğu kadar arada bir aracı, herhangi bir  suistimale mahal vermeden herhangi bir belge, bürokrasiye müsaade etmeden  kolaylıkla kısa zaman içerisinde depremden zarar gören KOBİ'lerimizin bu krediden  istifade etmelerini arzu ediyoruz."

     Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre Elazığ'da 30 binin  üzerinde, Malatya'da ise 20 binin üzerinde firma bulunduğunu anlatan Uzkurt, "Bu  firmalardan hangileri zarar görmüşse hepsi KOBİ olması kaydıyla bu program  kapsamında olacak. Dolayısıyla buradaki tek kriter depremden zarar gördüğünün  resmi makamlarca, valilikçe tespit edilmiş olması bizim için yeterli." şeklinde  konuştu.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber