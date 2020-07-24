BİST119.1020.06EURO7.950.18USD6.850.11ALTIN417.290.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Deri sektörü Kurban Bayramı'ndan 300 milyon TL'lik katkı bekliyor
    ABONE OL
    24.07.2020 - 11:02 | | AA

    Deri sektörü Kurban Bayramı'ndan 300 milyon TL'lik katkı bekliyor

    Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, "Sektörümüz için Kurban Bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklanması sayesinde ham deri ihtiyacının büyük kısmı yurt içinden sağlanacak. Kurban derilerinin ekonomimize 250-300 milyon TL'lik katkı sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Deri sektörü Kurban Bayramı'ndan 300 milyon TL'lik katkı bekliyor

    TDSD'den yapılan açıklamayla, yaklaşan Kurban bayramı öncesi deri sektörünün beklentileri paylaşıldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Burak Uyguner, kurban derilerinin sektör için büyük önem taşıdığını, doğru kesim yöntemlerinin ve doğru saklamanın ekonomi için önemli olduğunu bildirdi.

    Katma değeri yüksek ürün üretimi için kaliteli ham maddenin önemli olduğunu belirten Uyguner, şunları kaydetti:

    "Bundan dolayı kurban bayramı sektör için büyük önem taşıyor. Türkiye'de her yıl deri sanayimiz, 6-6,5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bayramda yaklaşık olarak kesime giden 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş bulunuyor. Ham derinin ekonomik büyüklüğü cari fiyatlarla yaklaşık 125 milyon TL. Dünyada ham deri hiç işlenemiyor ve bu nedenle gömülmek zorunda olduğu ülkeler var.

    Kurban derilerinin kesim, yüzüm ve saklama koşulları önemli. Kötü yüzülmüş, hamlamış deriler zor alıcı buluyor. Bu kurbanda buna ekstra dikkat edilmeli. Her kurban bayramında kesilen hayvanlardan miktar bazında yüzde 30 oranında israf ya da heba olup giden ham deri var. Bu şekilde önemli bir ekonomik büyüklük kesim, yüzüm ve saklama koşullarına dikkat etmedikleri için alıcı bulamayıp çöp oluyor."

    Kurbanın doğru kesiminin sektör için çok önemli olduğunu da aktaran Uyguner, doğru kesim yöntemleri ile kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini aktardı.

    Uyguner, bu nedenle Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham derilerin son derece önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Deri sanayimizin ham maddesi olarak ekonomimizde önemli bir yeri bulunan kurban derilerinde kayıpların önlenmesi ve doğru kesim yöntemleriyle ekonomik katkı sağlanması gerekiyor. Sektörümüz için Kurban Bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklanması sayesinde ham deri ihtiyacının büyük kısmı yurt içinden sağlanacak. Kurban derilerinin ekonomimize 250-300 milyon TL'lik katkı sağlamasını hedefliyoruz." 

     

      Zeynep Şenpınar'ın annesinden yürek yakan sözler!Muğla’da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamenin kan donduran yeni detayları ortaya çıktı. Öte yandan Zeynep’in acılı annesi Aruz Şenpınar, kızının mezarını ziyaret ederek, "Kızım kemiklerin sızlamasın. Katilinin müebbetini istediler" dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Konya'da yeni obruk oluştu

      Konya'da yeni obruk oluştu

      Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

      Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

      Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

      Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

      Ayasofya Camii önemi nedir? Ayasofya ne zaman, kaç yılında yapıldı?

      Ayasofya Camii önemi nedir? Ayasofya ne zaman, kaç yılında yapıldı?

      Sıradaki Haber