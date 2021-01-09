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09.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Destek başvuruları uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak’a uzattıklarını açıkladı

Destek başvuruları uzatıldı

Pekcan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık” dedi. 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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