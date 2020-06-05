BİST109.5370.00EURO7.670.28USD6.750.02ALTIN371.70-0.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Desteklenen kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanma süresi uzatıldı
    ABONE OL
    05.06.2020 - 09:10 | | AA

    Desteklenen kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanma süresi uzatıldı

    Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırım projelerinin fiziki tamamlanma tarihi 3 ay uzatıldı.

    Desteklenen kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanma süresi uzatıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, desteklenen yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 29 Mayıs'ta sona eriyordu. Yapılan değişiklikle bu tarih 28 Ağustos 2020 olarak belirlendi.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak 2021? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

    Okullar ne zaman açılacak 2021? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Son dakika! Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildi

    Son dakika! Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber