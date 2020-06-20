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    20.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Deutsche Telekom’un çözüm ortağı oldu

    Açık Holding’in telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Mikrolink Data und Telekomunikation GmbH şirketi, imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon kuruluşlarından Deutsche Telekom’un çözüm ortağı oldu.

    Deutsche Telekom’un çözüm ortağı oldu

    Mikrolink Avrupa CEO’su Selim Kuzu, Deutsche Telekom ile imzalanan çerçeve anlaşmasının önemli bir adım olduğunu, Avrupa’nın diğer operatörleriyle sürdürülen görüşmelerin de yakında olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi. Özellikle hızlı bir şekilde 5G’ye geçen Deutsche Telekom’la, telekomünikasyon altyapılarının kurulum, bakım ile zayıf akım, fiber optik montaj ve pasif ekipman tedariği alanında iş birliği yapacaklarını belirtti.

    Dünyanın 16 ülkesinde hizmet veren Türkiye merkezli Mikrolink şirketi, Avrupa’da giderek artan faaliyetleri ve eşgüdümlü büyüyen pazar payına paralel olarak, Haziran 2020 itibariyle yeni bir yapılanmayla Avrupa’daki tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdi ve yeni organizasyonun başına da Açık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kuzu, Avrupa CEO’su olarak atandı.

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