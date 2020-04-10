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    HaberlerEkonomi Haberleri Dev banka duyurdu! Hesapta unutulan paralar...
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    10.04.2020 - 11:02 |

    Dev banka duyurdu! Hesapta unutulan paralar...

    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. on yıldır aranmayan, zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ile mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.

    Dev banka duyurdu! Hesapta unutulan paralar...

    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, on yıldır aranmayan ve zamanaşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ve mirasçılarına resmi duyuru yapıldı.

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    ABD'de corona virüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyorDünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.
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