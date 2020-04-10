Dev banka duyurdu! Hesapta unutulan paralar...

10.04.2020 - 11:02 |
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Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. on yıldır aranmayan, zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ile mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, on yıldır aranmayan ve zamanaşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ve mirasçılarına resmi duyuru yapıldı.
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