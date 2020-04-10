Dev banka duyurdu! Hesapta unutulan paralar...

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, on yıldır aranmayan ve zamanaşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ve mirasçılarına resmi duyuru yapıldı.

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