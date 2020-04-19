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    19.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dev ihracat treni yola çıktı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin, Kars’tan Gürcistan’a doğru hareket ettiğini bildirdi.

    Dev ihracat treni yola çıktı

    Karaismailoğlu, trenin Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’ndan kardeş ülkelere gideceğine işaret ederek, “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nda şu ana kadar işletilen en uzun tren olan bu dev ihracat treni 9 gün içerisinde tüm yükü ulaştırmış olacak” dedi.

    Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığını söyledi. Bu noktada Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rolü olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Demir yolunda önemli miktarda yük taşınıyor” diye konuştu.

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