Dev şirket çalışan sayısını yüzde 75 azaltıyor

Tesla, Kaliforniya'da bulunan fabrikasında çalışan sayısını corona virüs salgınının yayılmasını azaltma çabalarına destek için yüzde 75 oranında azaltma kararı aldı.
Tesla sözcüsünün verdiği bilgiye göre Tesla'nın ABD'deki tek fabrikası olan Fremont fabrikasında 10 binden fazla çalışan bulunuyor.
Alınan karar ile fabrikada çalışan sayısı 2500 civarına indirilecek.
Tesiste kalacak çalışanlar stokların değerinin sürdürülmesi, güvenliğin sağlanması, ücret ve çalışan haklarını işlenmesi gibi temel alanlarda görev yapacaklar.