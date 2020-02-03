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    HaberlerEkonomi Haberleri Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı
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    03.02.2020 - 14:30 | | DHA

    Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki balıkçıda bulunan, 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.

    Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı

    Turgutlulu balıkçılar Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, sınırları Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda dev yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olan yayın balığı, satışa çıkarıldı. Balıkçının önünden geçerken dev balığı görenler de dikkatle baktı. Bazı kişiler ise cep telefonu kamerasıyla yayın balığının fotoğraf ve görüntülerini çekti. Dev balık, kilogramı 30 liradan satıldı.

    Dev yayın balığı, kilosu 30 liradan satıldı

    Balığı yakalayan balıkçılardan Kemal Hoştekeli, "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce şaşırdık. Baraj gölünde, zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak kolay değil. Uzun uğraşların sonunda balığı yakaladık" dedi.

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