Devlet destekleri kadınların gücüne güç kattı

AA muhabirinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2002'de toplam 6 milyon 122 bin kadın istihdam edilirken 2019 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayı yaklaşık 9 milyona çıktı. Kadın istihdamında yüzde 50'ye yakın artış sağlandı.

Üniversitelerdeki kadın öğretim görevlilerinin oranı 2020 Ocak ayı itibarıyla yüzde 50,3 oldu. Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 51'ini, adli ve idari yargıda görevli 14 bin 55 hakimin 6 bin 448'ini (yüzde 45,8), 6 bin 561 savcının da 946'sını (yüzde 14,4) kadınlar oluşturdu.

Ayrıca kadınların karar alma ve siyasal hayata katılımı noktasında da iyileşmeler sağlandı. 2002'de 24 olan kadın milletvekili sayısı 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 104'e yükseldi.

Son 17 yılda 1 milyon 906 bin 23 kadın, İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlandı.

22 bin kadın "İş'te Anne" dedi, 67 kadın kooperatifi kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların iş gücü piyasasına katılımlarını artırmak amacıyla başlatılan "Ekonomik Güçlenme ve Finansal Okuryazarlık Seminerleri" ile 24 bin kadına ulaştı.

Tarım ve Orman'ın ile Ticaret Bakanlıklarıyla yürütülen iş birliği kapsamında 81 ilde Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturan Bakanlık, 21 bin 800 kadının katıldığı çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarını düzenledi. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye genelinde 67 yeni kadın kooperatifinin kurulması sağlandı.

Kadınların iş gücüne katılımının düşük olduğu bölgelerde uygulanan "İş'te Anne" projesiyle de çalışma hayatına girmek isteyen 22 bin bireye eğitimler verildi.

Kadınların güçlendirilmesi için 20 milyon liralık pay ayrıldı

Bakanlık, 2020 Yılı Yatırım Programı'nda 20 milyon 167 bin lira pay ayrılan Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ni de 25 ilde hayata geçirmeyi planlıyor. Üç yıl sürecek projeyle kadınların kooperatifleşmesinin ve mevcut kooperatiflere aktif katılımının sağlanmasına yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek.

Ev hanımlarının "el emeği" gelir vergisinden muaf tutuldu

Bakanlıkça 2019'da Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle evde el emeği ile üretilen ürünlerin yıl içinde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden gerçekleştirilen satış tutarı, gelir vergisinden muaf tutuldu.

Kadınlara yeni istihdam imkanları sağlamak amacıyla, belirli koşullara göre 24 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işveren hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması sağlandı.

Kız çocukları için 614 milyon liralık "eğitim" desteği

Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan Şartlı Eğitim Yardımı'ndan (ŞEY) 2019'da 2,6 milyon öğrencinin ailesi yararlandı. Bakanlık, çocukların okula gönderilmesi şartıyla verilen bu destek için söz konusu dönemde 614 milyon lira kaynak aktardı.

Şiddete "sıfır tolerans"

Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele kapsamında "sıfır tolerans" ilkesiyle birçok yeni uygulama devreye alındı. 2012'de yürürlüğe giren "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" şiddetle mücadele çalışmalarının da temelini oluşturdu.

Elektronik kelepçe uygulamasıyla 15 ilde şiddet mağduru kadınlarla şiddet uygulayanların birlikte izlenmesiyle etkili koruma ve müdahale sağlanırken, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde Kadın Destek Sistemi (KADES) mobil uygulaması da hayata geçirildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) 81 ilde yaygınlaştırılması sağlandı.

Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklara 7 gün 24 saat esasına göre Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillerinde ücretsiz destek veren Bakanlık, Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki farkındalık çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiriyor.

Bu kapsamda 81 ilde, 56 bin kamu personeli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerlerine alındı.

Kadın konukevleri için 4 yeni model

Şiddet mağduru ve şiddete uğrama riski olan kadınlar için 2002'de toplam kapasitesi 283 olan 11 kadın konukevi varken 2019 itibarıyla toplam kapasite 3 bin 482'ye, konukevi sayısı ise 145'e çıktı.

Konukevlerindeki 6 bini aşkın kadına kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek olmak amacıyla meslek edindirme eğitimleri verildi.

Bu kurumların 2019'dan itibaren yeniden yapılandırılması kararını alan Bakanlık, "barınma ihtiyacı", "can güvenliği riski bulunanlar", "özel ihtiyaç grupları" ile "kısa süreli" kadın konukevi modellerinin yer aldığı ihtisaslaşmış konukevlerini hayata geçirecek. Pilot uygulamaları sürdürülen çalışmayla mağdurlara ihtiyaçlarına gözetilerek daha etkili bir hizmet sunulması hedefleniyor.

Yaklaşık 2 milyon vatandaş "aile" eğitimlerine katıldı

Bakanlık, aile kurumunun güçlendirilmesi, sorun çözme yeteneklerinin artırılarak yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla "Aile Eğitimi Programı", "Evlilik Öncesi Eğitim" ve "Aile Danışmanlığı" hizmetlerini sunuyor.

Yaklaşık iki yıl önce "Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler", "Gençler için Yaşam Becerileri", "Tek Ebeveynli Aileler", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" gibi yeni eğitim modülleriyle zenginleştirilen Aile Eğitim Programlarından bugüne kadar 1 milyon 957 bin 659 kişi yararlandı.

"Evlilik Öncesi Eğitimleri" kapsamında aile kurmak isteyen 1 milyon 183 bin 666 kişiye eğitim verildi.

Aile danışmanlığı, boşanma süreci ve bireysel danışmanlık olarak üç ayakta ücretsiz olarak verilen hizmetten yararlanmak isteyen 37 bin 359 kişi Bakanlığa bağlı il müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurdu.

Yasal altyapı güçlendirildi

Kadın erkek fırsat eşitliğini gözeten, ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeler kapsamında 6284 sayılı Kanun'un yanı sıra 2004'te Anayasa'nın 10. maddesine; "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmü eklendi, 2009'da TBMM'de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.

Ayrıca kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi, hak, fırsat ve imkanlardan tam olarak yararlanmalarının sağlanması amacıyla 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" hayata geçirildi.

Bakanlık öncülüğünde ilgili kurumların iş birliğinde ilk defa 75 maddelik geniş kapsamlı bir plan olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" da 2020-2021 yıllarında uygulanmak üzere yürürlüğe konuldu.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile 2016'da kadın temalı Bakanlar Konferansında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyinin kurulmasına öncülük edilirken Konseyin iki toplantısına da ev sahipliği yapıldı. Bu çerçevede en son 2019'da İstanbul'da düzenlenen İİT Bakanlar Kurulu toplantısında kadın ve ailenin güçlendirilmesi alanında Türkiye'nin tecrübeleri İİT üyesi ülkelerle paylaşıldı.