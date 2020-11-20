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20.11.2020 - 11:38 | | AA

Devreye alınıyor! IBAN'sız 7/24 para transferi yapılabilecek

Vakıf Katılım, müşterilerinin yurt içi para transferlerini 7/24 ve anında yapabilmelerine olanak sağlayan FAST sistemini 18 Aralık'ta kademeli olarak devreye alıyor.

Devreye alınıyor! IBAN'sız 7/24 para transferi yapılabilecek

Vakıf Katılım açıklamasına göre, IBAN yerine cep telefonu, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası kullanılarak para transferi yapılmasına olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi’ni daha önce devreye alan Vakıf Katılım, para transferlerinde müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

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