Devreye alınıyor! IBAN'sız 7/24 para transferi yapılabilecek

Vakıf Katılım açıklamasına göre, IBAN yerine cep telefonu, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası kullanılarak para transferi yapılmasına olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi’ni daha önce devreye alan Vakıf Katılım, para transferlerinde müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor.