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    13.04.2020 - 11:57 | | milliyet.com.tr

    Dezenfektan satışları % 5.413 arttı

    Corona virüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler azalırken tüketiciler, temassız ticaret olarak adlandırılan e-ticaret sitelerine yöneldi. Özellikle online alışverişlerde sepetlerin içeriği hızla değişti. Buna göre virüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşların yoğun ilgisiyle dezenfektan satışları %5.413 artış gösterdi.

    Dezenfektan satışları % 5.413 arttı

    Mart ayında internetten satın alınan dezenfektan, maske, kolonya, eldiven ve ıslak mendil olmak üzere hijyen ürünleri sayısı 6,5 kat arttı. Adet bazındaki %5.413’lük rekor artışla ilk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini %3.224 artışla maske, %1.148’le kolonya, %512’yle ateş ölçer ve %286’yla eldiven çeşitleri takip etti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ise vitamin ve takviye gıdalara yöneldi. Ocak ayına kıyasla bu kategoride satılan toplam ürün adedi Mart ayında %177 arttı.

    TALEBİN ARTTIĞI ÜRÜNLERDE FİYATLAR DEĞİŞTİ

    Araştırmada talebin arttığı ürünlerin birim fiyatlarında da değişim gözlendi. Ocak ayına kıyasla Mart ayında rekor fiyat artışı gösteren ürün %502 ile maske oldu. Maskeyi %139’luk fiyat artışıyla ateş ölçer, %64 ile eldiven ve %55 ile ıslak mendil takip etti.

    Evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı günümüzde e-ticaretin bir çıkış yolu olarak görüldüğünü belirten Seyhun Özkara, KOBİ ve girişimcilere destek olmak için canlıya aldıkları siteye değindi. Özkara, “IdeaSoft olarak tüketicilerin büyük oranda alışverişlerini e-ticaret üzerinden yaptığı bu dönemde KOBİ ve girişimcilere kılavuzluk etmek adına Türkiye’nin e-ticaret yolculuğunu anlık olarak ve şeffaf bir şekilde takip edebilecekleri bir site kurduk. Bu sayede özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu salgın sürecinde e-ticaret faaliyetlerini desteklemeyi ve temassız ticaretin ülke ekonomimize katacağı değeri artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

    ABD'de felaket! Corona virüsten sonra bir de kasırga vurdu!ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.
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