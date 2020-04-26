DHL en iyiler listesinde

Türkiye özelinde yapılan araştırmaya 192 şirket katıldı. İki aşamalı değerlendirme sürecinde çalışanların kurum kültürü algısını ölçen Güven Endeksi’nden ve insan kaynakları uygulamalarını inceleyen İşyeri Kültürü Analizi’nden başarılı sonuçlarla çıkan DHL Express Türkiye, 500 - 2000 çalışanı bulunan şirketler arasında ikinciliği elde etti. DHL Express Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayla Çetinbora, “İnsan kaynakları yaklaşımımızın temelinde müşteri memnuniyetinin, mutlu çalışanlardan geçtiği inancı yatıyor” dedi.