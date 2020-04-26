26.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
DHL en iyiler listesinde
DHL Express Türkiye, global İK analitiği ve danışmanlık firması Great Place to Work tarafından “Türkiye’nin en iyi işverenleri” arasında gösterildi.
Türkiye özelinde yapılan araştırmaya 192 şirket katıldı. İki aşamalı değerlendirme sürecinde çalışanların kurum kültürü algısını ölçen Güven Endeksi’nden ve insan kaynakları uygulamalarını inceleyen İşyeri Kültürü Analizi’nden başarılı sonuçlarla çıkan DHL Express Türkiye, 500 - 2000 çalışanı bulunan şirketler arasında ikinciliği elde etti. DHL Express Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayla Çetinbora, “İnsan kaynakları yaklaşımımızın temelinde müşteri memnuniyetinin, mutlu çalışanlardan geçtiği inancı yatıyor” dedi.