DHMÄ° 42.7 milyon yolcu aÄŸÄ±rladÄ±

TÃ¼rkiye geneli havalimanlarÄ± iÃ§ hat yolcu trafiÄŸinin 26 milyon 507 bin 318, dÄ±ÅŸ hat yolcu trafiÄŸinin 16 milyon 167 bin 393 olduÄŸu sÃ¶z konusu dÃ¶nemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiÄŸi 42 milyon 711 bin 650 oldu.

556 bin uÃ§aÄŸa hizmet

Bu dÃ¶nemde havalimanlarÄ± yÃ¼k (kargo, posta ve bagaj) trafiÄŸi, iÃ§ hatlarda 236 bin 567 ton, dÄ±ÅŸ hatlarda 997 bin 816 ton olmak Ã¼zere toplamda 1 milyon 234 bin 383 tona ulaÅŸtÄ±.

HavalimanlarÄ±na iniÅŸ-kalkÄ±ÅŸ yapan uÃ§ak trafiÄŸi, iÃ§ hatlarda 286 bin 778, dÄ±ÅŸ hatlarda 144 bin 271 oldu. BÃ¶ylece Ã¼st geÃ§iÅŸlerle birlikte toplam 556 bin 489 uÃ§aÄŸa hizmet verildi.

TÃ¼rkiye genelindeki havalimanlarÄ±nda temmuzda hizmet verilen toplam yolcu sayÄ±sÄ± ise 6 milyon 224 bin oldu.

Temmuz ayÄ±nda havalimanlarÄ±na iniÅŸ-kalkÄ±ÅŸ yapan uÃ§ak sayÄ±sÄ± iÃ§ hatlarda 61 bin 2, dÄ±ÅŸ hatlarda 19 bin 166 olmak Ã¼zere, Ã¼st geÃ§iÅŸlerle birlikte 92 bin 192 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Temmuzda TÃ¼rkiye genelinde hizmet veren havalimanlarÄ±nda iÃ§ hat yolcu trafiÄŸi 4 milyon 608 bin 184, dÄ±ÅŸ hat yolcu trafiÄŸi ise 1 milyon 614 bin 484 oldu. BÃ¶ylece sÃ¶z konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiÄŸi 6 milyon 224 bin 921 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda ocak-temmuz dÃ¶nemde 109 bin 795 uÃ§ak ve 14 milyon 307 bin 961 yolcu trafiÄŸi gerÃ§ekleÅŸti.