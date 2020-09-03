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    03.09.2020 - 09:01 | | AA

    DHMİ, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektörü alacak

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektör temini için ihaleye çıktı.

    DHMİ, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektörü alacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanlarına göre, 30'ar adet çift açılı x-ray bagaj kontrol cihazı ve kapı tipi metal dedektörü temin ve tesis edilecek.

    Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeleri sözleşmenin tebliğinden sonra en fazla 180 gün içinde teslim edecek.

     İhaleler 27 Ekim'de DHMİ Genel Müdürlüğü Binası'ndaki Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığında 11.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. 

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