Dijital eğitim için 20 milyon euro

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, Vodafone Grubu’nun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bağlantılı girişimlere ayırdığı yaklaşık 150 milyon euro’luk ayni bağışa ve Global Vodafone Vakfı’nın 2020’de Kovid-19 için yaptığı 10 milyon euro’luk acil durum yatırımına ek olarak oluşturulan bu yatırım bütçesiyle, 2025 yılına kadar 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Geleceğe hazırlık

Uluslararası Eğitim Günü vesilesiyle yapılan açıklamaya göre, Vodafone Vakfı’nın çeşitli hayır kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği içinde sunduğu programlar, insanların dijital teknolojileri kullanma konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlayacak. Söz konusu programlarla, milyonlarca ilk ve ortaöğrenim öğrencisinin yanı sıra eğitime, istihdama ve kurslara katılamayan kişilere ve yaşlılara da ulaşılması hedefleniyor.

Global Vodafone Vakfı Başkanı Nick Land, “Global Vodafone Vakfı olarak, 30 yılda Avrupa ve Afrika’da 1 milyondan fazla öğrencinin kaliteli eğitimle buluşmasını sağladık. Milyonlarca insanın geleceğinde önemli etkiye sahip olabilecek bu tür programları desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şunları kaydetti:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Dijital becerilerin geliştirilmesi amacıyla 5 yıldır Habitat Derneği işbirliğiyle sürdürdüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”