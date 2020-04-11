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    11.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dijital ‘fitness’ı ücretsiz yaptı

    Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında faaliyet gösteren PwC yeni tip koronavirüs içerikleriyle güncellediği ‘Digital Fitness’ uygulamasını ücretsiz kullanıma açtı.

    Dijital ‘fitness’ı ücretsiz yaptı

    Verilen bilgiye göre PwC Digital Fitness uygulaması her çalışanın kendi dijital olgunluğu ile ilgili 4 boyutlu (yetkinlik, zihniyet, ilişki, davranış) bir değerlendirme sağlıyor ve gelişimi destekliyor.

    PwC açıklamasında, “Kovid - 19’un yarattığı zorluklarla karşı karşıya kalan iş dünyasının önceliği, çalışanların sağlığı ve iş sürekliliğini sağlayacak tedbirleri almak ve krizi başarılı şekilde yönetmek.

    PwC Digital Fitness, bu döneme özel Kovid - 19 hakkında bilgiler ve iş dünyasına olan etkilerinin yanı sıra, aileler ve kişisel korunma için tavsiyeler, çocuklara özel tasarlanmış yeni eğitimleri de içerecek şekilde güncellendi” denildi. 

    Temmuz sonuna kadar

    PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, “Uzaktan ve esnek çalışmayı zorunlu benimsediğimiz bugünlerde; şirketler için en önemli yatırım iş gücünün dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi. PwC Digital Fitness temmuz sonuna kadar ücretsiz” dedi.

     

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