Dijital not yükseldi

Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibariyle geçen yıla göre bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede ‘ortalama’ kategorisinde yer aldı.



Anahtar rolü var



TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca, 2019’dan 2020’ye bir iyileşmenin olduğunu belirtti.

Salgınla mücadelede ve eğitimden ekonomiye hayatın olağan akışının devam ettirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli rol oynadığını belirten Erman Karaca, şunları söyledi:

“Ekonomik ve toplumsal hayatın normale dönmesinde en büyük etken teknoloji olacak. Salgın sonrası ekonomik düzen teknolojinin kullanımına eskisinden çok daha bağlı. Ciddi bir teknolojik hamle paketi açıklanabilir.”