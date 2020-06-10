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    10.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dijital not yükseldi

    Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) hazırladığı ‘Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’na göre, Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2.94 iken, 2020’de 3.06’ya yükseldi.

    Dijital not yükseldi

    Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibariyle geçen yıla göre bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede ‘ortalama’ kategorisinde yer aldı.

    Anahtar rolü var

    TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca, 2019’dan 2020’ye bir iyileşmenin olduğunu belirtti.
    Salgınla mücadelede ve eğitimden ekonomiye hayatın olağan akışının devam ettirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli rol oynadığını belirten Erman Karaca, şunları söyledi:

    “Ekonomik ve toplumsal hayatın normale dönmesinde en büyük etken teknoloji olacak. Salgın sonrası ekonomik düzen teknolojinin kullanımına eskisinden çok daha bağlı. Ciddi bir teknolojik hamle paketi açıklanabilir.”

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