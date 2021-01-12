MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Dijital ortamda toplantı gizliliğine MKK güvencesi
ABONE OL
12.01.2021 - 12:33 | | AA

Dijital ortamda toplantı gizliliğine MKK güvencesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), "e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" uygulaması, dijital ortamda şirketlerin tüm toplantılarının kapalı devrede şifrelenmesini sağlayan yerli teknoloji çözümü olarak öne çıkıyor.

Dijital ortamda toplantı gizliliğine MKK güvencesi

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik politikalarıyla milyonlarca kullanıcı alternatif arayışlara yönelirken, dijital ortamdaki toplantılarda şirket yönetimlerinin gizliliği için MKK'nin "e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" uygulaması dikkati çekiyor.

Türk mühendisler tarafından yüzde 100 yerli teknolojiyle MKK Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen e-YKS, uygulamayı kullanan şirketlerin kendine ait kapalı devre sistemlerinde barındırılıyor.

e-YKS'ye sadece güvenli elektronik imza ile girilebilmesinin yanı sıra paylaşılan tüm bilgi ve belgeler yüksek şifreleme standartları ile korunuyor.

Dijital toplantılar için gizlilik ve hukuki zemin kazanımı

Uygulama, anonim ortaklıkların yönetim kurulu toplantıları ile limited şirketlerin müdürler kurulu toplantılarının dijital ortamda hukuken geçerli olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Kullandığı güncel teknolojiler, sahip olduğu altyapı, çoklu dil desteği ve kullanıcı dostu ekranları ile yurt dışı muadillerinin önünde yer alıyor.

e-YKS kurulumu için MKK'ye başvuru gerekiyor

Geçen yılın şubat ayında uygulama mağazalarında yerini alan e-YKS, MKK'ye başvuru üzerine internet ve mobil uygulamaları ile bir paket program şeklinde kullanıcı şirketlerin kendi sunucularına kuruluyor.

Uygulama, dijital ortamda yönetime dair tüm toplantıların kapalı devrede şifrelenmesini sağlayan yerli teknoloji çözümü olma niteliğini taşıyor.

    İstanbul'da korku dolu anlar! 'Felaket bu...'Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıktığı sırada İSKİ'ye ait bir kamyondan düşen künk caddede üç otomobile çarptı. Araçlar zarar görürken, görgü tanıklarının ifadelerine göre o sırada yoldan geçen anne ile kızının çevredekilerin uyarısıyla faciadan kıl payı kurtuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yatsı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Günün son vakit namazı Yatsı namazının adım adım kılınışı...

    Yatsı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Günün son vakit namazı Yatsı namazının adım adım kılınışı...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı

    Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı

    Sıradaki Haber