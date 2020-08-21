21.08.2020 - 07:00 |
Dijital şirket kurma dönemi
Türkiye’de vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye gerek kalmadan online olarak şirket kurma hizmeti veren Mükellef, yurt dışına açılmak isteyen girişimciler için yeni uygulamasını hayata geçirdi.
Mükellef kurucu ortağı Okan Şafak, “Geliştirdiğimiz yeni uygulama ile operasyonlarımızı yurtdışına açtık. Amerika ve İngiltere’de şirket kurmak isteyen Türk girişimcilerin birkaç gün içinde tüm kurulum süreçlerini tamamlayarak şirket sahibi olmalarını sağlıyoruz” dedi. Şafak, “Yurt dışında şirket kurmak için fiziksel olarak gereken tüm prosedürleri online platformdan gerçekleştiriyoruz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde şirket aktif hale geliyor” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ