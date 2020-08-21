BİST1.1270.00EURO8.680.34USD7.300.16ALTIN457.571.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dijital şirket kurma dönemi
    ABONE OL
    21.08.2020 - 07:00 |

    Dijital şirket kurma dönemi

    Türkiye’de vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye gerek kalmadan online olarak şirket kurma hizmeti veren Mükellef, yurt dışına açılmak isteyen girişimciler için yeni uygulamasını hayata geçirdi.

    Dijital şirket kurma dönemi

    Mükellef kurucu ortağı Okan Şafak, “Geliştirdiğimiz yeni uygulama ile operasyonlarımızı yurtdışına açtık. Amerika ve İngiltere’de şirket kurmak isteyen Türk girişimcilerin birkaç gün içinde tüm kurulum süreçlerini tamamlayarak şirket sahibi olmalarını sağlıyoruz” dedi. Şafak, “Yurt dışında şirket kurmak için fiziksel olarak gereken tüm prosedürleri online platformdan gerçekleştiriyoruz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde şirket aktif hale geliyor” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ

    "Ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştüArdahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kovid-19 stresi cilde de düşman

    Kovid-19 stresi cilde de düşman

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Uçuş personeli doğum yaptıracak

    Uçuş personeli doğum yaptıracak

    Sıradaki Haber