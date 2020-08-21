Dijital şirket kurma dönemi

Mükellef kurucu ortağı Okan Şafak, “Geliştirdiğimiz yeni uygulama ile operasyonlarımızı yurtdışına açtık. Amerika ve İngiltere’de şirket kurmak isteyen Türk girişimcilerin birkaç gün içinde tüm kurulum süreçlerini tamamlayarak şirket sahibi olmalarını sağlıyoruz” dedi. Şafak, “Yurt dışında şirket kurmak için fiziksel olarak gereken tüm prosedürleri online platformdan gerçekleştiriyoruz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde şirket aktif hale geliyor” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ