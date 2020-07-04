Dijital takografa geçişte süre uzatımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluluğu 1 Ekim'e kadar uzatıldı. Daha önce söz konusu süre 10 Temmuz olarak belirlenmişti.
Diyarbakır'da vaka sayıları artıyor!Diyarbakır'da yanlış maske kullanımı ve sosyal mesafenin göz ardı edilmesi sonucu artmaya başlayan koronavirüs vakaları nedeniyle pandemi hastaneleri doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, kentte özellikle son 4 gün içerisinde kişisel dikkatsizlik nedeniyle vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Bu artış oranı yüzde 15 civarındadır. Bu artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır" dedi.