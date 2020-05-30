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    HaberlerEkonomi Haberleri Dior Bodrum mağazasını temmuzda açacak
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    30.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dior Bodrum mağazasını temmuzda açacak

    Dior, Bodrum'daki yazlık mağazasını 1 Temmuz'da açacak. Dünyanın en ünlü yaz turizmi merkezlerinde açılan Dior'un yazlık mağaza markası Dioriviera, Yalıkavak Marina'da 1 Temmuz'da faaliyete geçecek. Dioriviera 2020 koleksiyonuyla birlikte bu mağazaya özel olarak seçilen ürünler ve Bodrum baskılı çanta ve mayo gibi özel modeller mağazadaki yerini alacak.

    Dior Bodrum mağazasını temmuzda açacak

     

    Sıcak mevsim gardırobu anafikriyle tasarlanan Dioriviera, ilhamını Maria Grazia Chiuri'nin Dior için hazırladığı koleksiyonlardan alıyor. Özel tasarımlarda, renk oyunları desenlere eşlik ediyor. Koleksiyon 'Toile de Jouy' deseni ile başlıyor. Bir Dior klasiğine dönüşen bu motif, Dioriviera için birçok farklı şekilde yeniden yorumlanıyor. Koleksiyonda mayolar, pareolar, espadriller, Christian Dior yazılı terlik ve D-Connect sneaker'lara ek olarak; Dior Book Tote, Saddle ve Diorcamp çantalar yer alıyor.

    Dünya ile aynı anda

    Dior yetkilileri, Dioriviera koleksiyonunun, tüm dünyada aynı anda mağazalardaki yerini aldığını ifade ederek, Forte dei Marmi, Ibiza, Capri ve Cortina'da açılan pop up'larla birlikte Saint Tropez, Cannes, Portofino, Porto Cervo ve Marbella'daki yazlık mağazaların, yaz gardıropları için çok özel bir atmosferde seçim yapmak isteyenler için alışverişe bir heyecan getirdiğini söylediler.

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