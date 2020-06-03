BİST108.0970.00EURO7.530.45USD6.720.27ALTIN372.640.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Diş fırçası ithalatında koruma önlemi soruşturması
    ABONE OL
    03.06.2020 - 08:57 | | AA

    Diş fırçası ithalatında koruma önlemi soruşturması

    Diş fırçalarının ithalatında korunma önlemi uzatma soruşturması açıldı.

    Diş fırçası ithalatında koruma önlemi soruşturması

    Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, diş fırçalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonrasında yapılan ön incelemede, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceği tespit edildi.

    Başvuru konusu eşyanın ithalatında, korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verildi. Soruşturma, 9 ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

    İstanbul'da nesef kesen kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadılar...İstanbul'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Töre gereği haklarında 'ölüm' kararı verilen çift Türkiye'ye sığındı

    Töre gereği haklarında 'ölüm' kararı verilen çift Türkiye'ye sığındı

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Son dakika haberleri: Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika haberleri: Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber