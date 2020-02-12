Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 7,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 düştü.

İhracat birim değer endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, 2019'da bir önceki yıla göre ise yüzde 4,2 geriledi.

İthalat birim değer endeksi

İthalat birim değer endeksi de Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı. Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 6,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 düşüş gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,5 geriledi.

Miktar endeksleri

Aralık ayında ihracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2, yakıtlarda yüzde 40 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,3 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2019 yılının 4'üncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 3,9, bir önceki yıla göre yüzde 6,8 yükseldi.

İthalat miktar endeksinde ise Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış görüldü. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 50,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 yükselirken, yakıtlarda yüzde 0,9 azaldı.

İthalat miktar endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,9 artarken, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 4,8 geriledi.

Dış ticaret haddi 105,7 oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2019'da 167,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,6 artarak Aralık 2019'da 168,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2018'de 157,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,4 artışla Aralık 2019'da 169,4 değerine yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2019'da 131,6 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 1 artarak Aralık 2019'da 133 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2018'de 118,1 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 19,8 artışla Aralık 2019'da 141,4 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2018'de 100,3 olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak geçen yılın aynı ayında 105,7 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi, 2019 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,1 puan yükselişle 104,7 oldu. Söz konusu veri, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,3 puan artarak 102,6 seviyesine ulaştı.