BİST95.8440,01EURO7,320,33USD6,670,08ALTIN359,93-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dış ticaret endeksleri açıklandı
    ABONE OL
    10.04.2020 - 10:34 | | AA

    Dış ticaret endeksleri açıklandı

    İhracat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 1,4, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,1 geriledi.

    Dış ticaret endeksleri açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

    Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 geriledi.

    İthalat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,1 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 düştü.

    İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 yükseldi

    İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 21,6 azaldı.

    İthalat miktar endeksi de şubatta yıllık bazda yüzde 15,3 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51,9, yakıtlarda yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 artış kaydetti.

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta 171,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 azalarak, şubatta 162,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Şubat 2019'da 153,2 olan ihracat miktar endeksi 0,5 artarak, bu yılın şubat ayında 153,9 olarak hesaplandı.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta 141,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalışla şubatta 138,2'ye geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın şubat ayında 114,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,4 artışla bu yıl şubatta 128,5'i buldu.

    İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2019'da 101,7 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,1 puan artışla Şubat 2020'de 106,8 olarak kayıtlara geçti.

      Acil Tıp Teknisyeni'ne kamyonetin çarpma anı kameradaÇorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili'ye (31), kamyonetin çarpma anı kameraya yansıdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, nasıl başvuru yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi şartları neler?

      Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, nasıl başvuru yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi şartları neler?

      Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

      Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

      Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

      Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

      Sakıp Sabancı kimdir, ne zaman öldü? Sakıp Sabancı biyografisi

      Sakıp Sabancı kimdir, ne zaman öldü? Sakıp Sabancı biyografisi

      Sıradaki Haber