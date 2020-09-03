‘Dış ticaretimiz ivme kazanacak’

Twitter hesabından ağustos ayı dış ticaret verilerini yorumlayan Pekcan, “Haziran - ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0.3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90’a ulaştı” dedi. Pekcan, şunları kaydetti:

“Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4.9 düşüşe rağmen, ithalatımız altın hariç yüzde 0.3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82.9 oldu.

İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustosa denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu. Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz.”

Ticaret Bakanlığı’nın ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat, yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 169.7 artışla 6 milyar 312 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66.4 olurken altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82.9 değerine ulaştı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 394 artışla 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirilirken, bunun 1989’dan bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı olduğu hesaplandı.