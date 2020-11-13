Dış ticarette blockchain teknolojisi

Söz konusu işlem, Marco Polo platformu üzerinden Sanko Holding – Süper Film, Brückner Group, Commerzbank, İş Bankası arasında yapıldı. İhracata yönelik üretim yapan Süper Film’in üretim fabrikasına Almanya’dan makine parçası alımına ödeme garantisi verilen işlem, verilerin eşleşmesi koşuluna dayandırılarak dağıtık defter teknolojisi (DLT) ile ödeme garantisine konu edildi.



Güvenli ve hızlı



İşleme ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dış ticaret işlemlerinde hız, güvenilirlik ve garantinin büyük önem taşıdığını, pandemide evrak gönderme ve kontrol süreçlerinin daha da zorlaşması nedeniyle, dış ticarette verilerin eşlemesine ve elektronik ticarete dayalı bankacılık hizmetlerine duyulan ihtiyaçların hızla öne çıktığını söyledi. Şimşek, “Bunun farkında olan İş Bankası da blockchain teknolojisini dijitalleşme çalışmalarında özel olarak konumlandırmaya devam ediyor” diye konuştu.