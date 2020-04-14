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    HaberlerEkonomi Haberleri Dışarıdan gelen gemilere önce kontrol sonra temas
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    14.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dışarıdan gelen gemilere önce kontrol sonra temas

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.

    Dışarıdan gelen gemilere önce kontrol sonra temas

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, denize kıyısı olan 28 ile koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderilen “Kovid-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi”ne ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

    “Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertaraf gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek.”

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