Diyarbakır’da 7 projeye 20 milyon lira kaynak

Varank, “Diyarbakır’ı çok yakından takip ediyoruz. Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık. Son 8 senede özel sektörün 7 milyar liraya yaklaşan yatırımını teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 56 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. Tekstil İhtisas OSB’de kadın istihdamını teşvik etmek üzere bir kreş kuruyoruz. Böylece kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakım desteğini sağlamış olacağız” dedi.



Marka ürünler çıkacak



Diyarbakır Sanayi Mektebi’nin açılışını yapan ve Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi’nin temelini atan Varank, “Diyarbakır’a müjdelerle geldik. İmza attığımız her bir proje, şehrimizdeki kapasiteyi tam da planladığımız şekilde, bir üst noktaya taşıyor. Bunun sonucu olarak, özel sektör daha fazla nitelikli işgücü talep

etmeye başlayacak” diye konuştu.











Vize merkezi açıldı



Varank, “Sanayi Mektebinde ayrıca 28 ülke büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş bir Vize Merkezi de bulunuyor. Vize Merkezi sayesinde, vatandaşlarımız en yakın il olan Gaziantep’e gitmeye gerek olmaksızın Diyarbakır’da vize işlemlerini çözebilecek” dedi.



Varank, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de 2020 yılının sonunda tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “4 firmamız fabrika inşaatlarını tamamladı, üretime geçecek. Burada 65 firmaya yer tahsisi yapılacak. Bu sayede yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 10 bin vatandaşımızın istihdamı mümkün olacak” diye konuştu.



Yeni çağrı merkezi



Varank, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Bağlar ilçesinde atıl durumdaki 3 bin 200 metrekarelik bir binayı onararak altyapısını çağrı merkezi yatırımına uygun hale getireceklerini kaydetti.