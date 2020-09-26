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    HaberlerEkonomi Haberleri Diyarbakır’da 7 projeye 20 milyon lira kaynak
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    26.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Diyarbakır’da 7 projeye 20 milyon lira kaynak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır’da Cazibe Merkezleri ve SOGEP İmza Töreni’nde, “Şehrimizin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atıyoruz. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır’a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek” dedi.

    Diyarbakır’da 7 projeye 20 milyon lira kaynak

    Varank, “Diyarbakır’ı çok yakından takip ediyoruz. Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık. Son 8 senede özel sektörün 7 milyar liraya yaklaşan yatırımını teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 56 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. Tekstil İhtisas OSB’de kadın istihdamını teşvik etmek üzere bir kreş kuruyoruz. Böylece kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakım desteğini sağlamış olacağız” dedi.

    Marka ürünler çıkacak

    Diyarbakır Sanayi Mektebi’nin açılışını yapan ve Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi’nin temelini atan Varank, “Diyarbakır’a müjdelerle geldik. İmza attığımız her bir proje, şehrimizdeki kapasiteyi tam da planladığımız şekilde, bir üst noktaya taşıyor. Bunun sonucu olarak, özel sektör daha fazla nitelikli işgücü talep
    etmeye başlayacak” diye konuştu.

    Diyarbakır’da 7 projeye 20 milyon lira kaynak




    Vize merkezi açıldı

    Varank, “Sanayi Mektebinde ayrıca 28 ülke büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş bir Vize Merkezi de bulunuyor. Vize Merkezi sayesinde, vatandaşlarımız en yakın il olan Gaziantep’e gitmeye gerek olmaksızın Diyarbakır’da vize işlemlerini çözebilecek” dedi.

    Varank, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de 2020 yılının sonunda tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “4 firmamız fabrika inşaatlarını tamamladı, üretime geçecek. Burada 65 firmaya yer tahsisi yapılacak. Bu sayede yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 10 bin vatandaşımızın istihdamı mümkün olacak” diye konuştu.

    Yeni çağrı merkezi

    Varank, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Bağlar ilçesinde atıl durumdaki 3 bin 200 metrekarelik bir binayı onararak altyapısını çağrı merkezi yatırımına uygun hale getireceklerini kaydetti.

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