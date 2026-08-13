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DOA sistemiyle 100 milyonu aşkın ambalaj toplandı

13.08.2026 - 12:22 | Son Güncellenme:

#DOA Sistemi#Ambalaj Geri Dönüşüm#Murat Kurum

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle 11 Ağustos itibarıyla 100 milyon 182 bin 985 adet içecek ambalajı toplandı.

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DOA sistemiyle 100 milyonu aşkın ambalaj toplandı

Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “100 milyon kez doğa kazandı! Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Türkiye’den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemi’miz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Ve şu ana kadar 100.000.000 ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA’yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız” dedi.

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Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145 adedini pet şişeler, 17 milyon 43 bin 567 adedini alüminyum içecek kutuları, 16 milyon 993 bin 273 adedini de cam şişeler oluşturdu. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.

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